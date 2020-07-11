İzmir'de, Ayasofya için 30 ilçede şükür namazı kılındı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurmasının ardından İzmir'in 30 ilçesinde şükür namazı kılındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurmasının ardından İzmir'in 30 ilçesinde şükür namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurması, İzmir'de de sevinçle karşılandı. İzmir'in 30 ilçesinde sabah namazı öncesi Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılındı. AK Parti Gençlik Kolları'nın öncülüğünde vatandaşlar, Konak Meydanı'nda koronavirüs tedbirlerine uyarak şükür namazı kıldı.

'MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASININ MÜJDESİ'Şükür namazı için Konak Meydanı'na gelen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Ayasofya'nın ibadete açılması, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının müjdesidir. Biz de bugün, bu vesile ile Konak AK Parti olarak burada toplanarak şükür namazı kılacağız. Çok mutluyuz, dünden beri yatmadık, öyle bir heyecan var ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği gündeki heyecan var" dedi.

AK Parti Konak Gençlik Kolları Başkanı Yakup Hilmi Akçay ise büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Akçay, "Bugün sabah namazına müteakip şükür namazı için Ayasofya'mızın, atamızın mirasının, tekrardan ibadethaneye açılmasından dolayı şükür namazını kılıyoruz. Çok mutluyuz, başta buna sebep olan reisimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA