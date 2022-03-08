İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ayakkabı imalathanesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir ayakkabı imalathanesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Egemenlik Mahallesi'ndeki 3 katlı ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tüm binada etkili olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

İmalathane, kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Şafak Yel - Güncel

Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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