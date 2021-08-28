İzmir'de ayağına korkuluk demiri saplanan kedi kurtarıldı
İzmir'in Buca ilçesinde ayağına bahçe kapısının korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
İzmir'in Buca ilçesinde ayağına bahçe kapısının korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Ufuk Mahallesinde bir evin bahçe kapısına kedinin takıldığını görenler itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekibi, demir makası yardımıyla kedinin ayağına saplanan demir parçasını kesti.
Demir parçasından kurtulan kedi, tedavi çabalarına rağmen olay yerinden kaçtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel