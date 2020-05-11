İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı
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İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı

İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı
11.05.2020 06:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 06:30

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir AVM'ye pompalı tüfekle ateş açan kişi kaçtı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir AVM'ye pompalı tüfekle ateş açan kişi kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 4174 sokakta bulunan AVM'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Kafasında kar maskesi bulunan şüpheli, yaklaşık 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

AVM'nin güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler çok sayıda boş fişek buldu.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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