İzmir'de AVM'lere koronavirüs molası İzmir genelinde faaliyet gösteren çok sayıda alışveriş merkezi koronavirüs önlemleri kapsamında kapanma kararı aldı.

İzmir genelinde faaliyet gösteren çok sayıda alışveriş merkezi koronavirüs önlemleri kapsamında kapanma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin salgın nedeniyle il sınırları içerisindeki alışveriş merkezlerinin faaliyetlerini durdurmalarını talep etmesinin ardından çok sayıda merkez, kapılarını kapatırken bazı alışveriş merkezleri de market, eczane ve paket servis restoranları dışındaki bölümlerini kapattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de sosyal medya paylaşımıyla AVM yönetimlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA