İzmir'de av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen gri balıkçıl tedavi edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen gri balıkçıl tedavi edildi

24.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:29
İzmir'de av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen gri balıkçıl tedavi edildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, av tüfeği ile kanatlarından yaralandığı belirlenen gri balıkçıl, ilçede çalışan özel bir veteriner tarafından tedavi edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, av tüfeği ile kanatlarından yaralandığı belirlenen gri balıkçıl, ilçede çalışan özel bir veteriner tarafından tedavi edildi.

Doğada yaralı bulunan gri balıkçıl, ilçede veterinerlik yapan Hakan Erdoğan'a getirildi.

Erdoğan, kuşu ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Veteriner Erdoğan, AA muhabirine, her iki kanadında saçma buldukları kuşun av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Ameliyatla saçmaları temizlediklerini aktaran Erdoğan, kuşu doğaya salınması için yetkililere teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Erkan Kandemir Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen gri balıkçıl tedavi edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:34:24. #1.14#
title