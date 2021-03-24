İzmir'de av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen gri balıkçıl tedavi edildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, av tüfeği ile kanatlarından yaralandığı belirlenen gri balıkçıl, ilçede çalışan özel bir veteriner tarafından tedavi edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, av tüfeği ile kanatlarından yaralandığı belirlenen gri balıkçıl, ilçede çalışan özel bir veteriner tarafından tedavi edildi.

Doğada yaralı bulunan gri balıkçıl, ilçede veterinerlik yapan Hakan Erdoğan'a getirildi.

Erdoğan, kuşu ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Veteriner Erdoğan, AA muhabirine, her iki kanadında saçma buldukları kuşun av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Ameliyatla saçmaları temizlediklerini aktaran Erdoğan, kuşu doğaya salınması için yetkililere teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp