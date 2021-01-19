Atık madeni yağ geri dönüşüm tesisinde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Atık madeni yağ geri dönüşüm tesisinde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

19.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:51

İzmir'in Torbalı ilçesinde, atık madeni yağ geri dönüşüm tesisine düzenlenen operasyonda, 22 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, atık madeni yağ geri dönüşüm tesisine düzenlenen operasyonda, 22 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, atık madeni yağların akaryakıt olarak kullanılmak üzere Torbalı'dan kamyonetlerle Bornova ilçesindeki tır ve kamyon garajlarına götürülerek satıldığı bilgisine ulaştı.

Torbalı'ya bağlı Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinden çıkan kapalı kasa kamyoneti durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Tesise düzenlenen operasyonda da 19 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

İşletme yetkilisi M.D, işletme çalışanı İ.M. ve kamyonet sürücüsü M.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Atık madeni yağ geri dönüşüm tesisinde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Atık madeni yağ geri dönüşüm tesisinde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Atık madeni yağ geri dönüşüm tesisinde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Atık madeni yağ geri dönüşüm tesisinde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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