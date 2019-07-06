İzmir'de atık depolama tesisinde yangın

İzmir'de atık depolama tesisinde yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de atık depolama tesisinde yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çaltılıdere mevkisinde bulanan atık depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et