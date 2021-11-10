İzmir'de Ata'ya saygı için hayat durdu

İZMİR (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde İzmir'de hayat durdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi anma programına katılırken, kentin dört bir köşesinde duygulandıran görüntüler oluştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 83'üncü yıl dönümünde İzmir'de hayat durdu.

10 Kasım'da gün boyu devam edecek anma programlarının ilki, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

İki dakikalık saygı duruşu

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09. 05'te İzmir'de hayat siren sesleri eşliğinde durdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki saygı duruşunun yanı sıra kentin dört bir yanında sürücüler, araçlarının kornalarıyla sirenlere eşlik ederken, İzmirliler bulundukları yerde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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