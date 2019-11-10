İzmir'de "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" düzenlendi

Karşıyaka Belediyesinin düzenliği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 2 bin 162 kişinin katılımıyla yapıldı.

10.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:14
İzmir'de

Belediyesinin düzenliği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 2 bin 162 kişinin katılımıyla yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle Anayasa Meydanı ile 'ın kabri arasında yapılan koşuda 2 bin 162 kişi yarıştı.

Koşunun ödül töreni de Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nın bahçesinde gerçekleştirildi.

Törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Anıtkabir ziyareti için Ankara'da olması nedeniyle, Belediye Başkan Vekili Birgül Sural Üner katıldı.

İlk üçe girenlere kupaları takdim edilirken, tüm sporculara tişört ve sertifika verildi.

Kaynak: AA
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