İzmir'de Asliye Ceza Mahkemesi hakimi koronadan hayatını kaybetti
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İzmir'de Asliye Ceza Mahkemesi hakimi koronadan hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'de Asliye Ceza Mahkemesi hakimi koronadan hayatını kaybetti

İzmir'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle 9 gündür karantinada olan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç hayatını kaybetti.

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İzmir'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle 9 gündür karantinada olan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 25 Mart'ta korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bu sebeple karantinada olan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç'un durumu dün gece ağırlaştı. Hastanede tedavi altına alınan Oruç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oruç'un ölümü yakınları ve hukuk dünyasını yasa boğdu.

Hakim Kemal Oruç'un ölümü üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından başsağlığı diledi. Yılmaz açıklamasında, "Vefat haberini aldığımız, değerli meslektaşımız İzmir Hakimi Kemal Oruç'a Allahtan rahmet, Ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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