İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında

İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

04.08.2020 18:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:39

İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri bölge içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangından oluşan yoğun duman İzmir'in pek çok noktasından görülürken, alevlerin yerleşim yerine yakın olması yürekleri ağızlara getirdi.

Alevlere askeri personel ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de orman işleri ve 3 helikopter müdahale etti. Yangının denize çok yakın olması nedeniyle helikopterler denizden su alarak yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu Dünya
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Beyoğlu'nda 'değnekçilik' yapan 7 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Coşkun Sabah Cate Blanchett Ufuk Bayraktar
Spor Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Karar Çeşme İzmir Deprem
Şu an buradasınız: İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 19:00:42. #1.14#
title