İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında
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İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda çıkan ve karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de askeri alandaki orman yangını kontrol altında
04.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:07

İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda çıkan ve karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri bölge içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangından oluşan yoğun duman İzmir'in pek çok noktasından görülürken, alevlerin yerleşim yerine yakın olması yürekleri ağızlara getirdi.

Alevlere askeri personel ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de orman işleri ve 3 helikopter müdahale etti. Yangının denize çok yakın olması nedeniyle helikopterler denizden su alarak yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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