İzmir aşılamada mavi kategoriye girdi
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İzmir aşılamada mavi kategoriye girdi

İzmir aşılamada mavi kategoriye girdi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR, koronavirüs tablosunda yüzde 75'lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi.

İZMİR, koronavirüs tablosunda yüzde 75'lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha sağlıklı günlere ulaşmak için kolları sıvıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Covid-19 Bilgilendirme Platformu'nda İzmir, yüzde 75'lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi. İzmir, Türkiye'de mavi kategoride yer alan 10'uncu il oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından, işte özlenen tablo notuyla paylaşım yaptı. Köşger, "Güzel İzmir'imizde aşılama oranı, duyarlı hemşehrilerimiz sayesinde yüzde 75'i buldu. 17-23 Temmuz arası, illere göre haftalık vaka sayımız ise 100 binde 33,43 olarak açıklandı. Haydi İzmir, daha sağlıklı günlere ulaşmak için kolları sıvıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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