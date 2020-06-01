İzmir'de asfalt atağı sürüyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde hız verdiği asfalt atağında merkez dışındaki ilçe ve mahalleleri de unutmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde hız verdiği asfalt atağında merkez dışındaki ilçe ve mahalleleri de unutmadı. Bu hafta sonu Torbalı, Çeşme ve Dikili'de tonlarca asfalt döküldü, kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent geneline yaydığı asfalt ve parke çalışmalarını sürdürüyor. Kentin ana arterleri birer birer yenilenirken, merkez dışındaki ilçelerin ihtiyaç duyulan noktalarında da kritik dokunuşlar yapılıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da ara vermeden mesaiye devam eden İZBETON ekipleri, Torbalı'da asfaltlama, Çeşme ve Dikili ilçelerinde ise asfaltlama ve inşaat çalışması yaptı. Bu kapsamda, Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi ile Ahmetli Mahallesi'ni bağlayan 15. caddede sadece bu hafta sonu yaklaşık bin 500 ton asfalt serimi yapıldı ve caddenin büyük bir kısmı yenilendi.

Normalleşmeye hazırlık

Korona virüsü sürecinde normalleşme günlerinin başlamasıyla turizm faaliyetlerinin de aktifleşeceği İzmir'in turizm cennetlerinde çalışmalar sıklaştırıldı. Çeşme'de bu hafta sonu asfalt ve parke mesaisi aralıksız devam etti. Alaçatı Mahallesi 14000 sokakta yapılan çalışmalarda yaklaşık bin ton sıcak asfalt kullanıldı. 12055 sokakta parke kaplama çalışmaları sürüyor. Ilıca sahil şeridi, 5152. sokak ve Alaçatı 16017 sokakta parke döşeme ve çevre düzenleme projeleri de ay içerisinde tamamlanarak Çeşmelilerin hizmetine sunuldu. İlçenin çeşitli noktalarında, yol konforunu artırmak için çalışmalara devam ediliyor.

Dikili'ye de altın dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dikili'de başlattığı asfalt ve yol düzenleme hamlesi de sürüyor. İlçenin ana arterlerinden Uğur Mumcu Caddesi'nde, sadece bu hafta sonu asfalt yenileme çalışması için 2 bin ton asfalt kullanıldı. Ayrıca, inşaat ekiplerince yapılan 3 kilometre uzunluğunda kaldırım ve bisiklet yolu düzenlemesi de aralıksız devam ediyor. Dikili'de Çetin Emeç ve Hasan Tahsin caddelerindeki çalışmalar ise bitirildi ve yollar kullanıma açıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA