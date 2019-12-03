İzmir'de asayiş uygulamaları

03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 25 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 323 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında belirlenen noktalarda uygulamalarını sürdürdü.

Uygulamalarda 88 araç ile 181 motosiklet kontrol edildi, 15 bin 260 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 323 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi, 3 kurusıkıdan bozma tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 fişek, bin 233 gram esrar, 51 gram kokain, 214 uyuşturucu hap ve 41 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA