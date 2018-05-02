İzmir'de Asayiş Uygulamaları

İZMİR - (AA) - İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 352 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin 23-29 Nisan tarihlerinde kent genelindeki asayiş uygulamalarında, 426 araç ile 256 motosiklet kontrol edildi, 16 bin 594 kişinin de kimlik sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 352 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 31 mermi, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 kilo 327 gram esrar ve bonzai, 10 gram kokain, 1 gram eroin, 82 uyuşturucu hap ile 141 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Bu arada, kontrol edilen 256 motosikletten 8'inin çalıntı, ikisinin hacizli olduğu tespit edildi, 2'sine trafik cezası uygulandı.