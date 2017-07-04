İzmir'de Asayiş

Tire'de, bir kişiyi darp ettikleri iddiasıyla 7 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, İbn-i Melek Mahallesi'nde bir grup tarafından bir kişinin darp edilerek zorla araca bindirilmeye çalışıldığını tespit etti.



Olaya müdahale eden ekipler, H.K, S.F.D, H.G, M.A.T, İ.Ö, E.G. ve M.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bu arada, Durmuş A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunda darp izleri bulunduğu ve kolunun kırık olduğu öğrenildi.