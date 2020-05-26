İzmir'de asayiş İzmir'in Menderes ve Güzelbahçe ilçelerinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İzmir'in Menderes ve Güzelbahçe ilçelerinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A'ya ait 2 büyükbaş hayvanın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin M.A.K, Y.Y, A.K. ve E.Ç. olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan iki büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.

Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesinde ise devriye görevi yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti kullanan B.K. ile arkada oturan küçük yaştaki B.Ö. gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.Ö. ise ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA