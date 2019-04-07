İzmir'de Asayiş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 435 gram esrar ve 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti.

Polis ekipleri evden çıkan Y.A'nın (23) üzerinde yaptığı aramada 320 gram esrar ele geçirdi. M.Ö'ye ait evde yapılan aramada ise 115 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve 1 elektronik tartı ele geçirildi. Evde bulunan M.A'nın üst aramasında ise 1 gram esrar ile 1 gram metamfetamin bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.A, G.Ö, M.A. ve M.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.Ö. tutuklanırken, diğer 3 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aranan kişi yakalandı

Ödemiş'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (44) Şehit Adnan Menderes bulvarında yakalandı.

Öte yandan oto hırsızlık suçundan aranan O.K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu

Ödemiş'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 36 kök Hint keneviri ve satışa hazır esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Türkmen Mahallesinde A.Y'nin evinde yapılan aramada 5 paket satışa hazır esrar, 36 Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. M.K'nin üzerinde ise 1 adet uyuşturucu hap bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA