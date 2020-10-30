İzmir'de artçı depremler oluyor mu? İzmir'de tekrar deprem olacak mı? İzmir'de vatandaşlar bu gece ne yapacak?
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İzmir'de artçı depremler oluyor mu? İzmir'de tekrar deprem olacak mı? İzmir'de vatandaşlar bu gece ne yapacak?

30.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:16
İzmir'de artçı depremler oluyor mu? İzmir'de tekrar deprem olacak mı? İzmir'de vatandaşlar bu gece ne yapacak?

İzmir'de yaşanan 6,6 şiddeti deprem sonrası vatandaşlar artçı sarsıntılar sebebiyle endişeli. Peki, İzmir'de artçı sarsıntılar oluyor mu? İzmir depremi sonrası vatandaşlar ne yapacak?

İzmir'de yaşanan ve büyük yıkımlara sebep olan, merkez üstü Seferihisar olan deprem sonrasıneler yaşandı? İzmir depremi sonrası vatandaşlar ne yapacak? Detaylar haberimizde.

İZMİR'DE ARTÇI DEPREMLER OLUYOR MU?

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetinde yaşanan deprem sonrası artçın sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. En büyük artçı sarsıntı 4.8 olduğu açıklandı.

İZMİR'DE VATANDAŞLAR BU GECE NE YAPACAK?

vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor. Öte yandan Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. AFAD; "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır"dedi.

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