İzmir'de artçı depremler oluyor mu? İzmir'de tekrar deprem olacak mı? İzmir'de vatandaşlar bu gece ne yapacak?

İzmir'de yaşanan 6,6 şiddeti deprem sonrası vatandaşlar artçı sarsıntılar sebebiyle endişeli. Peki, İzmir'de artçı sarsıntılar oluyor mu? İzmir depremi sonrası vatandaşlar ne yapacak?