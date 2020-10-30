İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Ege Denizi'nde, Kuşadasında ve Sısam Adası'nda artçı depremler olmuştur.