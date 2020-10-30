İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu?
İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Ege Denizi'nde, Kuşadasında ve Sısam Adası'nda artçı depremler olmuştur.
Merkez üssü Ege Denizi, büyüklüğü 6,6 olan depremin artçıları devam ediyor mu? Artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu?
İZMİR'DE ARTÇI DEPREM OLDU MU?
İzmir'de Ege Denizi'nde 6, 6 büyüklüğünde depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. 6,6 büyüklüğünde olan depremin ardından Ege Denizi'nde tekra deprem oldu. İkinci depremin büyüklüğü ise 4.5'tir.
Diğer bir artçı deprem ise Kuşadası Körfezin'de olmuştur. İlk artçı depremin büyüklüğü ise 3.9'dur. Diğer artçı depremin büyüklüğü ise 4.1'dir.
Ege Denizi'nde devam eden artçı depremlerin diğeri ise Ege Denizi açıklarında Sısam Adası'nda olmuştur. Bu artçı depremin şiddeti ise 4.0'dır.
EGE DENİZİ DEPREMİ
Ege Denizi: 6.6
ARTÇI DEPREMLER
Ege Denizi: 4.5
Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 3.9
Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 4.1
Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 3.9
Ege Denizi Sısam Adası: 4.0
Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 4.2
Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 4.2