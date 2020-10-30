İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

30.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:48
İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Ege Denizi'nde, Kuşadasında ve Sısam Adası'nda artçı depremler olmuştur.

Merkez üssü Ege Denizi, büyüklüğü 6,6 olan depremin artçıları devam ediyor mu? Artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

İZMİR'DE ARTÇI DEPREM OLDU MU?

İzmir'de Ege Denizi'nde 6, 6 büyüklüğünde depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. 6,6 büyüklüğünde olan depremin ardından Ege Denizi'nde tekra deprem oldu. İkinci depremin büyüklüğü ise 4.5'tir.

Diğer bir artçı deprem ise Kuşadası Körfezin'de olmuştur. İlk artçı depremin büyüklüğü ise 3.9'dur. Diğer artçı depremin büyüklüğü ise 4.1'dir.

Ege Denizi'nde devam eden artçı depremlerin diğeri ise Ege Denizi açıklarında Sısam Adası'nda olmuştur. Bu artçı depremin şiddeti ise 4.0'dır.

EGE DENİZİ DEPREMİ

Ege Denizi: 6.6

ARTÇI DEPREMLER

Ege Denizi: 4.5

Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 3.9

Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 4.1

Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 3.9

Ege Denizi Sısam Adası: 4.0

Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 4.2

Ege Denizi Kuşadası Körfezi: 4.2

İlgili Haberler

Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?
Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?
Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!
Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Geert Wilders Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sıla Işın Karaca Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Falcao Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Arda Kardeşler
Daha Fazla Tv Ölü İzmir Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir de artçı deprem oldu mu? Depremler devam ediyor mu? Kaç şiddetinde deprem oldu? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 15:48:17. #1.14#
title