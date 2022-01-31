İzmir'de artan Kovid-19 vakalarına rağmen yoğun bakımlarda sorun bulunmuyor

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelindeki hastanelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak yoğun bakım ve servislerde herhangi bir sorunun bulunmadığını bildirdi.

Vali Köşger, AA muhabirine, vakaların arttığını ama hastanelerdeki yoğun bakım ve entübe hasta sayısının aynı seviyede sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hastalığın ölümcül olmasının zayıfladığını söylediğini hatırlatan Köşger, şöyle dedi:

"İzmir'in günlük vaka sayısı önceki hafta her gün bir öncekinden daha fazla artarak devam ediyordu. Hafta sonu düştü. İlimizdeki hastanelerde yoğun bakım ve servislerde bir sıkıntı yok. Sağlık çalışanlarımız her zamanki gibi olağanüstü gayret gösteriyor. Hastalığı hafif geçirenler aşılı olanlar. Genellikle hastalığı ağır geçirenler aşısız olanlar. Bu konuda vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyorum."