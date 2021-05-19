İzmir'de art arda korkutan iki deprem

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

İlk olarak saat 14.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem olan bölge, saat 14.18'de de 4,2 ile sarsıldı. Merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan depremlerin ilki 10.68 kilometre derinlikte meydana gelirken, ikinci deprem ise 13.01 kilometre derinlikte gerçekleşti. İzmir ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı

(İzmir'in Menderes ilçesinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

İlk olarak saat 14.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem olan bölge, saat 14.18'de de 4,2 ile sarsıldı. Merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan depremlerin ilki 10.68 kilometre derinlikte meydana gelirken, ikinci deprem ise 13.01 kilometre derinlikte gerçekleşti. İzmir ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı