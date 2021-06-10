İzmir'de araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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İzmir'de araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

İzmir'de araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 DD 4863 plakalı otomobil, Turgut Reis Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde boş araziye düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan F.C.O. (26) ve Ö.D. (32) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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