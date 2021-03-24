İzmir'de arazisinde kaçak kazıyla tarihi mozaik bulan kişi hakkında adli işlem yapıldı
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İzmir'de arazisinde kaçak kazıyla tarihi mozaik bulan kişi hakkında adli işlem yapıldı

24.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:22
İzmir'de arazisinde kaçak kazıyla tarihi mozaik bulan kişi hakkında adli işlem yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arazisinde kaçak kazıyla tarihi mozaik ile çeşitli objeler bulan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, arazisinde kaçak kazıyla tarihi mozaik ile çeşitli objeler bulan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İ.B'nin evi ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada kaçak kazıyla çıkarıldığı tespit edilen çok sayıda tarihi niteliği bulunan obje ile toprağın yaklaşık 2 metre altında Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu.

Eserler, Ödemiş Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken İ. B. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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