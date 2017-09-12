İzmir'de Aranması Olan 214 Kişi Yakalandı

İzmir genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan haftalık uygulamada aranması olan 214 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3 ile 10 Eylül tarihleri arasında uygulama yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında 779 adet araç ile 199 adet motosiklet kontrol edilerek, 5 bin 898 kişinin GBT sorgusu yapıldı. GBT sorgusu yapılan şahıslardan değişik suçlardan 179, hırsızlık suçundan 35 olmak üzere toplam 214 kişinin arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. - İZMİR