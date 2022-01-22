İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı - Haberler
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İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonla tek tek yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonla tek tek yakalandı. Haklarında hapis cezası bulunan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında yakalama emri bulunan zanlılara yönelik hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık, yaralama, cinsel saldırı, yağma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, resmi belgede sahtecilik, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve marka hakkına tecavüz suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranan toplam 21 zanlı yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

İzmir'de aranan suçlulara yönelik operasyon: 21 kişi tek tek yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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