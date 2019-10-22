İzmir'de aranan 328 kişi yakalandı

22.10.2019 13:20

İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler yaptı. 17 bin 469 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 461 araç ile 218 motosikletin de incelendiği denetimlerde; 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 6 kurusıkı, 6 pompalı tüfek, 71 fişek ile 6 bin 856 gram esrar, 18 gram kokain, 14 gram eroin ve 297 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 43 iş yeri ve 1108 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.

Kaynak: DHA