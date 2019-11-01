İzmir'de, aranan 316 kişi yakalandı
İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 316 kişi yakalandı.
İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 316 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi. 16 bin 914 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 316 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 491 araç ile 190 motosikletin de incelendiği denetimlerde; 3 ruhsatsız tabanca, 42 mermi, 2 kurusıkı, 4 pompalı tüfek, 42 fişek ile 1001 gram esrar, 8 gram kokain ve 94 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 42 iş yeri ve 1078 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.