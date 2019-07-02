İzmir'de, aranan 272 kişi yakalandı
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 272 kişi yakalandı.
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 272 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24- 30 Haziran arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 719 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 272 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 9 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 481 araç ile 264 motosikleti de inceledi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 61 gram esrar ve 169 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kumar oynatılan 16 işyeri ile kumar oynadıkları belirlenen 452 şüpheli hakkında da işlem yaptı.
- İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24- 30 Haziran arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 719 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 272 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 9 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 481 araç ile 264 motosikleti de inceledi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 61 gram esrar ve 169 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kumar oynatılan 16 işyeri ile kumar oynadıkları belirlenen 452 şüpheli hakkında da işlem yaptı.
- İzmir
Kaynak: DHA
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