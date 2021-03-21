İzmir'de aranan 25 kişi yakalandı
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İzmir'de aranan 25 kişi yakalandı

21.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:50
İzmir'de aranan 25 kişi yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.

İzmir'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 447 personelin katılımıyla 165 noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 6 bin 600 kişi sorgulandı, 2 bin 508 araç denetlendi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 25 kişiyi yakalayan ekipler, 19 aracı trafikten men etti, 80 araç hakkında da 35 bin 388 lira para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 18 kişiye 14 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca 4 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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