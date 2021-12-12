İZMİR'DE ARANAN 23 HÜKÜMLÜ YAKALADI
İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi, polis tarafından yakalandı.
İZMİR (DHA) - İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi, polis tarafından yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere eş zamanlı helikopter destekli baskın yapıldı. Kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, basit cinsel saldırı, göçmen kaçakçılığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından çeşitli mahkemelerce ceza almış 23 kişi, yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü sevk edildiği adliyede tutuklandı.