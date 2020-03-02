İzmir'de aranan 2 şüpheli yakalandı

02.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:24

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, bugün gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan aranması bulunan İclal G. ile 'hırsızlık ve tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçundan aranması bulunan Orhan T. yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA