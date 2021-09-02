İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Ağustos tarihinde farklı saat aralıklarında Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 72 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Ağustos tarihinde Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekiplerce Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 62 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler bir gün sonra Foça ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca yine Türk kara sularına geri itilen 38 kaçak göçmeni kurtardı.Kıyıya çıkarılan aralarında çocukların da olduğu toplam 172 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de, aralarında çocukların da olduğu 172 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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