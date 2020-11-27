İzmir'de araçlardan hırsızlık yapan iki şüpheli, tutuklandı
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İzmir'de araçlardan hırsızlık yapan iki şüpheli, tutuklandı

27.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:16
İzmir'de araçlardan hırsızlık yapan iki şüpheli, tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde kamyon ve otomobilden toplam 30 bin lira çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde kamyon ve otomobilden toplam 30 bin lira çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka ilçesinde, bir otomobilden çanta içerisinde 5 bin lira çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların Ö.A. ve A.Ü. olduğunu belirledi.

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Yapılan detaylı araştırmada aynı kişilerin Buca ilçesinde de bir kamyondan, içinde 25 bin lira bulunan çantayı çaldıkları tespit edildi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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