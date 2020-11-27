İzmir'de araçlardan hırsızlık yapan iki şüpheli, tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde kamyon ve otomobilden toplam 30 bin lira çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde kamyon ve otomobilden toplam 30 bin lira çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka ilçesinde, bir otomobilden çanta içerisinde 5 bin lira çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların Ö.A. ve A.Ü. olduğunu belirledi.

Yapılan detaylı araştırmada aynı kişilerin Buca ilçesinde de bir kamyondan, içinde 25 bin lira bulunan çantayı çaldıkları tespit edildi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör