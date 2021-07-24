İzmir'de araç şarampole devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de araç şarampole devrildi: 2 yaralı

İzmir'de araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Barış Bakıcı (42) yönetimindeki 35 ZA 0591 plakalı otomobil, Bülbüller Mahallesi yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Kudret Aydın (46) sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Barış Bakıcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Acun Ilıcalı Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Diego Muslera Balotelli Fatih Terim Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de araç şarampole devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 22:04:33. #1.16#

title