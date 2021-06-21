İzmir'de araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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İzmir'de araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'de araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, Altıntaş Mahallesi 365 Sokak'ta arabasını park eden M.K. ile S.M arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve bıçağın kullanıldığı olayda M.K. taşla, S.K. ise göğüs ve kolundan aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerce Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer yaralı ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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