İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
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İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı

İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı -Tıraş esnasında neye uğradığını şaşırdılar: "Bomba patlar gibi ses geldi" -"Hala elimiz ayağımız titriyor" İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, aynı yönde seyreden tıra çarparak berber dükkanına daldı.

İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı

-Tıraş esnasında neye uğradığını şaşırdılar: "Bomba patlar gibi ses geldi"

-"Hala elimiz ayağımız titriyor"

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, aynı yönde seyreden tıra çarparak berber dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ortalık savaş alanına dönerken, iki kişinin yaralandığı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde hızla gittiği iddia edilen 35 HA 1323 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, aynı istikamette seyreden bir tıra çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yön değiştiren araç yol üzerinde bulunan bir berber dükkanına daldı.

Ortalık savaş alanına döndü, neye uğradığını şaşırdılar

Kazanın ardından iş yeri adeta savaş alanına döndü. Kaza sırasında içeride bulunanlarda neye uğradığını şaşırdı. Kırılan camlar sebebiyle içeride bulunan müşteri başından hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüde hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında dükkanın önünden geçen bir kadın ise yol kenarında bulunan ağaç sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Öte yandan dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bomba patladı zannettiler

Kaza anlarını anlatan kuaför Adem Çetin, "Kaza anında tıraş yapıyordum. Tam müşteriyle ilgilenirken bomba patlar gibi bir ses geldi. Arkamıza baktığımızda her yer çok felaketti. Araç tıra çarptıktan sonra dükkanın içine giriyor. Çok kötüydü. Anlatılmaz yaşanır dedikleri gerçekten bu. Hala elimiz ayağımız titriyor. Şoförün biraz sıkıntısı vardı, onu da hastaneye kaldırdılar. Kaza esnasında içeride oturan bir müşterimiz vardı. Cam kırıkları onun kafasına geldi. Kafasında biraz yarıklık var. O da şikayetçi olmayacağını söyledi. Allah kimseye yaşatmasın. Şoförün çok hızlı olduğunu söylüyorlar. Şimdi masrafların karşılanmasıyla uğraşıyoruz" dedi.

İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı
İzmir'de bir araç berber dükkanına böyle daldı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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