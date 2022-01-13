İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı - Haberler
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İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferlerine 14.30 itibarıyla yeniden başlandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferlerine 14.30 itibarıyla yeniden başlandı.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, hava ve deniz koşullarında yaşanan olumsuzluğun sona ermesiyle saat 14.30 itibarıyla Bostanlı-Üçkuyular hattı araba vapurları seferlerinin program dahilinde uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

Kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle araba vapuru seferleri saat 09.05 itibarıyla durdurulmuştu.

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AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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