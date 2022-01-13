İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferlerine 14.30 itibarıyla yeniden başlandı.
İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferlerine 14.30 itibarıyla yeniden başlandı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, hava ve deniz koşullarında yaşanan olumsuzluğun sona ermesiyle saat 14.30 itibarıyla Bostanlı-Üçkuyular hattı araba vapurları seferlerinin program dahilinde uygulanmasına devam edileceği bildirildi.
Kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle araba vapuru seferleri saat 09.05 itibarıyla durdurulmuştu.
AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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