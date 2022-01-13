İzmir'de arabalı vapur seferleri fırtına nedeniyle durduruldu
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 09.05 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği kaydedildi.
AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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