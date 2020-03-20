İzmir'de araba vapuru seferlerinde saat değişikliği İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, araba vapuru seferlerinin saat 22.00'ye kadar yapılacağı duyuruldu.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, araba vapuru seferlerinin saat 22.00'ye kadar yapılacağı duyuruldu.

İZDENİZ'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "20 Mart 2020 tarihinden itibaren araba vapuru seferlerimiz geçici süre ile 22.00'a kadar yapılacaktır" denildi.

Ayrıca, güncel sefer saatlerine ise www.izdeniz.com.tr adresinden bakılabileceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA