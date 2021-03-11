İzmir'de apartmanın bahçesine düşen otomobilin altından çıkarılan çocuk o anları unutamıyor

İzmir'de evlerinin önünde top oynarken, bir otomobilin apartmanlarının bahçesine devrilmesi sonucu ayağı aracın altında kalan 10 yaşındaki Enes Ongu, kırık ve çiziklerle atlattığı kazayı unutamıyor.

İzmir'de evlerinin önünde top oynarken, bir otomobilin apartmanlarının bahçesine devrilmesi sonucu ayağı aracın altında kalan 10 yaşındaki Enes Ongu, kırık ve çiziklerle atlattığı kazayı unutamıyor.

Bornova ilçesinde Ziya Gökalp Caddesi'nde 3 Mart'ta E.Y'nin kullandığı 33 AFU 635 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce başka bir otomobile çarptı, ardından yaklaşık 1,5 metre aşağıdaki bahçeye düştü.

Kazada otomobildeki 3 kişi yara almazken kuzeniyle bahçede top oynayan 10 yaşındaki Enes Ongu, ters dönen otomobilin altında kaldı.

Baba Hüseyin Ongu tarafından otomobilin altından çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Enes'in sol ayağında kırık olduğu belirlenirken kafasına da 10'dan fazla dikiş atıldı.

Evinde sağlığına kavuşmayı bekleyen Enes Ongu, AA muhabirine kaza anını anlattı.

Kuzeniyle top oynadığı sırada büyük bir gürültü duyduğunu belirten Enes, bir otomobilin bahçe duvarının üzerinden kendisine doğru geldiğini fark ettiğini aktardı.

Küçük Enes, şöyle konuştu:

"Kendimi ileriye doğru attım ama orada ağaç vardı. Ağaç olmasa kendimi arka bahçeye atacaktım. Araba hızlı gelince ayağımın üzerine devrildi. Araç ters takla atıp düştükten sonra sürücü inip 2 kız ismi söyledi. Onlara 'İyi misiniz?' diye bağırdı. Ben 'Abi yardım et.' dedim. Kızlar hala arabanın içerisindeyken o yukarı çıktı. O sırada başka adamlar geldi. Babam da evden gelip toprağı kazarak beni çıkardı."

Kaza anında şaşkın olduğu için panik yaşamadığını anlatan Ongu, "Kuzenim otomobil gelirken 'Enes çık.' dedi, onu duydum. Sonra sanki ağır çekime alınmış video gibi, her şey yavaş yavaş olmaya başladı. Kafam kanıyordu." dedi.

Anne Sedef Ongu da oğlunun ölümden döndüğünü, kendilerine bu acıyı yaşatanlardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Baba Hüseyin Ongu ise gürültüyü duyduğu sırada üst kattaki evinde olduğunu, kamyon gürültüsü olduğunu sandığını, bahçeye düşmüş otomobili görünce "eyvah çocuklar" diyerek koştuğunu kaydetti.

Enes'i, otomobilin altından toprağı elleriyle kazarak çıkardığını dile getiren Ongu, "Oğlum arka tarafa kendini kurtarmaya giderken arabanın altında kalmış. Çocuğumu kendim çıkardım arabanın altından. Çok şükür sağlık durumu iyi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör