Son dakika! Apartmanın 4. katından düşen kadın öldü
06.01.2021 02:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 03:06
Son dakika haberi: İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta oturduğu apartmanın 4. katındaki balkondan beton zemine düşen Selma E. (36) ağır yaralandı. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Selma E, hastanede yaşamını yitirdi.
Selma E'nin nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz