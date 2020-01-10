İzmir'de apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

10.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:46

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

Zafer Mahallesi 4357 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA