İzmir'de apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti

AA, Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'in Konak ilçesinde apartmanda çıkan yangında 20 ve 24 yaşlarındaki iki genç yaşamını yitirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde apartmanda çıkan yangında 20 ve 24 yaşlarındaki iki genç yaşamını yitirdi.

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki Harun Öztim'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

İki gencin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangını haber alıp olay yerine gelen, olayda yaşamını yitiren gençlerden Sıtkı Korcan Öztim'in babası Harun Öztim ve yakınları fenalık geçirdi.

Elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Harun Öztim'in bugün, oğlu Sıtkı Korcan Öztim'in de yarın doğum günlerinin olduğu öğrenildi.

İzmir'de apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti

İzmir'de apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti

İzmir'de apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti

AA / Şafak Yel - Güncel

Güzelyalı, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title