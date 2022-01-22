Apartman duvarına çarpan kamyondaki 3 kişi yaralandı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun apartman duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çankaya Mahallesi'nde bir evin eşyalarını taşıyan Cahit Obabaşı'nın (43) kullandığı 35 AN 8421 plakalı nakliye kamyonu, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak kaydı.

Kamyon, 4 katlı bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Sürücü ile yanındaki Ali (18) ve Berzan Obabaşı (19) kamyonda sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Duvarında hasar oluşan apartmanın zemin katında yaşayanların kaza sırasında evde olmadığı belirtildi.