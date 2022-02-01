İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA, Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Tuna Mahallesi Mehmet İhsan Zeyrek Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üst katından henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta önlem alırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince yapılan kontrolde evde kimse olmadığı belirlendi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Şafak Yel - Güncel

Karşıyaka, İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Haber

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