İzmir'de apartman bahçesine devrilen otomobilin altında kalan çocuk yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde apartman bahçesine devrilen otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde apartman bahçesine devrilen otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ziya Gökalp Caddesi'nde seyreden E.Y. idaresindeki 33 AFU 635 plakalı otomobil, 35 AT 8216 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi.
Kazadan sürücü ile araçtaki kızları D.Y ve Y.Y, yara almadan kurtuldu.
O sırada bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki E.O, otomobilin altında kaldı.
112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan E.O'nun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Sürücü E.Y, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör