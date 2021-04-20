İzmir'de annesinin eski eşini pompalı tüfekle vuran kişi tutuklandı
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İzmir'de annesinin eski eşini pompalı tüfekle vuran kişi tutuklandı

İzmir'de annesinin eski eşini pompalı tüfekle vuran kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün evinin önünde annesinin eski eşi Mahmut Kaşıcı'yı pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kısa süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevinden çıktığı öğrenilen şüphelinin jandarmadaki ifadesinde Mahmut Kaşıcı'nın kendisini her gördüğünde "Üvey evlat ne yapıyorsun? " diyerek dalga geçtiğini bu sebeple öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün M.A. (35), evinin önünde annesinin eski eşi Mahmut Kaşıcı'yı (55) pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüş ve gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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